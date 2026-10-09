Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius merasa tidak nyaman tanpa alasan. Aquarius akan khawatir tentang ketakutan imajiner terhadap sesuatu yang belum terjadi. Hal ini disebabkan oleh energi yang terkuras karena bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas di tempat kerja.

Aquarius telah melakukan apa yang harus dilakukan, jadi jangan khawatir tentang hasilnya. Bersantailah dan nikmati harimu bersama keluarga atau teman. Hibur diri sendiri dan cobalah menyegarkan pikiran dari ilusi menakutkan yang tampaknya mengganggu.

Tiba saatnya bagi zodiak pisces untuk lebih terorganisir. Energi hari ini akan membantu pisces menjernihkan pikiran, sehingga memungkinkan pisces untuk menyelesaikan aktivitas yang belum selesai dan meraih kesuksesan.

Segera atasi berbagai aspek kehidupan yang berantakan. Arsipkan, beri label, anggarkan, sortir, dan kategorikan semuanya, sehingga pisces mampu memulai hari berikutnya dengan lebih segar.

Pisces juga akan lebih produktif di masa depan sebagai hasilnya. Mengabaikan berbagai bagian hidup dapat mengakibatkan kerugian.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus mengungkapkan isi hati kepada pasangan dan tidak akan memperbesar masalah yang ada. Terkait karir, jelajahi semua pilihan karir, karena salah satunya dapat membawa aquarius menuju jalur yang baru.

Sementara itu, nikmati hal-hal terbaik yang ditawarkan kehidupan dengan luar, menikmati udara segar, dan menyiapkan makanan sehat. Pada sisi keuangan, kesepakatan bisnis yang tertunda akhirnya selesai dan membuka peluang untuk terbentuknya bisnis baru.