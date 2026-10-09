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Leni Setya Wati
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.24 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Pengeluaran Tak Terduga Mengintai

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Pergerakan Bulan di Virgo dalam ramalan astrologi hari ini dapat membuat Pisces lebih emosional, terutama ketika mengingat anggota keluarga yang tinggal jauh atau berada di luar negeri.

Rasa rindu mungkin muncul lebih kuat dari biasanya. Jika memungkinkan, luangkan waktu untuk menghubungi mereka agar hubungan tetap terjaga meskipun terpisah jarak.

Dalam kehidupan sehari-hari, Pisces juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap kesehatan dan pola makan. Sementara itu, pasangan mungkin mengharapkan lebih banyak kasih sayang serta kedekatan emosional.

Cobalah meluangkan waktu berkualitas bersama orang terkasih di tengah kesibukan. Di tempat kerja, hindari mengambil keputusan besar secara terburu-buru.

Perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru dapat membantu menghasilkan kemajuan yang lebih baik.

Yuk simak ramalan lengkap zodiak Pisces pada Sabtu, 10 Oktober 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Pisces

Kehidupan asmara Pisces hari ini berkaitan erat dengan kebutuhan akan kedekatan emosional.

Editor: Novia Tri Astuti
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