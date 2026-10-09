Ramalan Zodiak Capricorn dan Pisces Sabtu 10 Oktober 2026: Keberuntungan, Karier, dan Cinta

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Kepraktisan membimbing kehidupan cinta Capricorn, berikan dukungan yang stabil daripada pernyataan yang muluk-muluk.

Di sisi lain, kepekaan meningkatkan romantisme, biarkan imajinasi Pisces memicu koneksi yang mendalam.

Dilansir astotalk, berikut ramalan zodiak terkait keberuntungan & uang, wawasan karir, emosi & cinta, hingga kesehatan & kesejahteraan pada Sabtu 10 Oktober 2026 untuk Capricorn dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Capricorn – (22 Desember hingga 19 Januari)

Keberuntungan & Uang

Tinjau kembali tujuan keuangan jangka panjang, tabungan kecil saat ini membawa ketenangan pikiran di masa depan.

Wawasan Karir