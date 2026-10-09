Ramalan Zodiak Capricorn dan Pisces Sabtu 10 Oktober 2026: Keberuntungan, Karier, dan Cinta

JawaPos.com – Kepraktisan membimbing kehidupan cinta Capricorn, berikan dukungan yang stabil daripada pernyataan yang muluk-muluk.
Di sisi lain, kepekaan meningkatkan romantisme, biarkan imajinasi Pisces memicu koneksi yang mendalam.
Dilansir astotalk, berikut ramalan zodiak terkait keberuntungan & uang, wawasan karir, emosi & cinta, hingga kesehatan & kesejahteraan pada Sabtu 10 Oktober 2026 untuk Capricorn dan Pisces.
Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.
Capricorn – (22 Desember hingga 19 Januari)
Keberuntungan & Uang
Tinjau kembali tujuan keuangan jangka panjang, tabungan kecil saat ini membawa ketenangan pikiran di masa depan.
Wawasan Karir
Kemajuan di tempat kerja datang melalui konsistensi, bukan jalan pintas.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022