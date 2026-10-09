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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.56 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Magnific)

JawaPos.com – Transit planet ini akan menjadi waktu yang baik untuk memperkuat keamanan ekonomi dan keuangan, zodiak libra. Kondisi keuangan libra terlihat sehat, jadi hari ini merupakan waktu yang ideal untuk bersantai dan melepas penat. 

Luangkan waktu bersama orang terdekat dan gunakan hari ini untuk merencanakan masa depan. Fokus libra hari ini adalah untuk bersantai dan menikmati waktu yang menyenangkan.

Zodiak scorpio selalu memunculkan sisi kemanusiaan dan kemurahan hati. Hari ini adalah hari yang tepat untuk memberikan bantuan dan mengikuti kegiatan kemanusiaan dengan cara apa pun. 

Memberikan makanan dan pakaian kepada yang membutuhkan adalah salah satu caranya. Selain kegiatan kemanusiaan, hubungan akan menjadi prioritas utama scorpio hari ini. 

Berusahalah memperkuat ikatan keluarga dan menegaskan kembali hubunganmu dengan teman-teman. Ini adalah hari yang ideal untuk mengubur kesalahpahaman masa lalu dan memulai semuanya dari awal.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Jumat, 9 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra dan pasangan lebih terbuka satu sama lain untuk meningkatkan keharmonisan dan pemahaman. Terkait karir, cobalah untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang mulai terabaikan.

Sementara itu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghirup udara segar serta berolahraga. Terkait keuangan, melakukan perjalanan bisnis akan membuat libra memperoleh keuntungan yang banyak.

Cinta Libra

Editor: Setyo Adi Nugroho
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