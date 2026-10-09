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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 14.29 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Aries Jumat, 9 Oktober 2026: Kendalikan Pengeluaran dengan Bijak

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Aries pada Jumat, 9 Oktober 2026 perlu dikelola secara cermat agar hasil kerja yang diperoleh tidak cepat habis untuk pengeluaran yang kurang mendesak.

Keinginan menikmati hasil usaha tentu wajar, terutama ketika Aries merasa sudah bekerja keras untuk memenuhi berbagai kebutuhan.

Namun, penting untuk memastikan bahwa kepuasan sesaat tidak mengganggu rencana keuangan yang telah disusun.

Berikut ramalan keuangan zodiak Aries pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries mungkin mulai tertarik membeli barang yang sudah lama masuk dalam daftar keinginan.

Pembelian tersebut tetap bisa dipertimbangkan selama kebutuhan pokok, pembayaran tagihan, dan kewajiban lainnya sudah terpenuhi.

Sebaiknya, jangan mengambil keputusan hanya karena merasa saldo rekening sedang cukup banyak.

Pengeluaran kecil yang terlihat tidak berarti dapat menguras uang secara perlahan apabila terus dilakukan tanpa perhitungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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