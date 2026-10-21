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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 21 Oktober 2026 | 13.27 WIB

Ramalan Kesehatan dan Keuangan Zodiak Aries dan Taurus 21 Oktober 2026

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (Freepik)

JawaPos.com - Pikiran zodiak aries akan terfokus pada mengatasi rintangan dalam hidup agar dapat mencapai tujuan dengan mudah. Hal ini mungkin menjadi sumber dari ketegangan hari ini, jadi berhati-hatilah. 

Aries mungkin akan stres dan perlu berbicara dengan seorang teman. Jangan takut untuk terbuka kepada teman dekat. Mencurahkan isi hati dapat bermanfaat dalam banyak hal yang tak terbayangkan.

Zodiak taurus mungkin merasa terkekang dengan beberapa aspek kehidupan yang menghambat. Taurus mungkin membutuhkan rekreasi untuk merasa segar dan pulih. 

Sangat penting juga untuk mengelola masalah pribadi dengan orang yang dicintai dengan hati-hati. Taurus dapat memilih untuk menerima dan memahaminya, atau membiarkannya saja. Berhentilah stres tentang masalah kecil dalam hidup dan rilekslah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Perpisahan dapat dicegah jika zodiak aries dan pasangan saling mengungkapkan emosi dengan lebih jelas. Terkait karir, manfaatkan pengetahuan dan kecerdasanmu untuk membuat kemajuan karir.

Sementara itu, gunakan perasaan tenang hari ini untuk melakukan yoga, meditasi, atau berjalan-jalan bersama keluarga. Terkait keuangan, pertimbangkan melakukan investasi di bidang properti domestik atau komersial untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang.

Kesehatan Aries

Aries akan merasa sangat tenang dan tenteram. Beberapa tekanan rumah dan pekerjaan mulai mereda, sehingga aries merasa bisa bernapas lega kembali. Manfaatkan perasaan tenang ini dengan melakukan yoga dan meditasi, atau berjalan-jalan santai bersama anggota keluarga.

Editor: Hanny Suwindari
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