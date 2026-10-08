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Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.56 WIB

3 Zodiak yang Bakal Dapatkan Kejutan Tak Terduga di Oktober 2026, Tiap Hari Rasanya Spesial

Zodiak yang diramalkan bakal dapat kejutan tak terduga di Oktober 2026 saat tiap hari terasa makin spesial. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang diramalkan bakal dapat kejutan tak terduga di Oktober 2026 saat tiap hari terasa makin spesial. (dok: magnific)

JawaPos.com - Hidup yang sulit sering kali membuat banyak di antara kita menginginkan adanya satu keajaiban yang datang.

Melalui satu kejutan yang datang diharapkan bisa memberikan satu perubahan pada hidup sehingga kian menyenangkan untuk dijalani.

Di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri diprediksi akan ada segelintir orang yang terpilih memperoleh keberuntungan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan bakal dapat kejutan tak terduga di Oktober 2026 saat tiap hari terasa makin spesial.

1. Zodiak Virgo

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak virgo dikatakan berkesempatan memperoleh rezeki tak terduga.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan mendapatkan satu peluang untung mengubah hidup dari relasi yang mereka punya. 

Dari banyak teman dan kolega yang dipunya, satu tawaran kerja sama atau peluang lain datang dan menjadi salah satu jalan keluar untuk mengubah nasib.

Bila pandai memanfaatkan peluang, bukan tidak mungkin hidup yang dijalani ke depannya akan berjalan jauh lebih stabil.

2. Zodiak Scorpio

Editor: Setyo Adi Nugroho
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