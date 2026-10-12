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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 00.26 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Senin, 12 Oktober 2026: Seimbangkan Cinta dan Kebutuhan Diri

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Senin, 12 Oktober 2026, dapat terasa lebih nyaman ketika kedua pihak bersedia menyampaikan perasaan secara jujur dan menghormati sudut pandang masing-masing.

Keinginan untuk menjaga kedamaian dalam hubungan memang penting, tetapi Libra juga perlu memastikan bahwa kebutuhan emosionalnya tetap mendapat ruang untuk didengar.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Senin, 12 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Libra yang telah memiliki pasangan, momen ini bisa dimanfaatkan untuk membicarakan hal-hal yang selama ini tertunda.

Percakapan sederhana mengenai harapan, perhatian, atau persoalan sehari-hari dapat membantu mempererat kedekatan jika disampaikan dengan tenang.

Jangan berharap pasangan selalu mampu membaca pikiran atau memahami keinginan tanpa penjelasan.

Mengutarakan apa yang dirasakan dengan bahasa yang baik akan memudahkan pasangan memahami kebutuhan Libra sekaligus mengurangi risiko munculnya salah paham.

Ketika perbedaan pendapat terjadi, Libra sebaiknya tidak buru-buru menyetujui keinginan pasangan hanya demi menghindari pertengkaran.

Editor: Novia Tri Astuti
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