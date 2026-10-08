Ramalan Zodiak Pisces Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)
JawaPos.com - Pisces (19 Februari – 20 Maret) mungkin mengawali hari dengan perasaan sedikit sendu atau kesepian. Pengaruh Bulan yang melintasi Virgo dapat membuat suasana hati terasa kurang stabil pada pagi hari.
Namun, kondisi tersebut perlahan akan membaik seiring berjalannya waktu sehingga Pisces bisa kembali menjalani aktivitas dengan lebih positif.
Dari sisi kesehatan, kondisi Pisces diperkirakan cukup baik. Meski demikian, hari ini menjadi momen yang tepat untuk mulai memperhatikan kembali pola makan dan memperbaiki kebiasaan yang selama ini kurang mendukung kesehatan.
Dalam hubungan asmara, Pisces yang sudah memiliki pasangan perlu berhati-hati dengan rasa khawatir berlebihan. Perasaan curiga yang muncul tanpa dasar yang jelas berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Sementara dalam pekerjaan, Pisces mungkin mendapat tanggung jawab yang cukup menantang. Fokus pada satu tugas dalam satu waktu agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih baik.
Untuk ramalan lengkapnya, berikut kami rangkum ulasannya seperti dilansir dari laman Astrotalk.
Cinta Pisces
Kehidupan asmara Pisces hari ini mungkin sedikit diwarnai keraguan. Pisces yang sudah menjalin hubungan berpotensi merasa curiga terhadap pasangan, meskipun belum memiliki informasi yang cukup untuk memastikan kecurigaan tersebut.
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Jawa Pos
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