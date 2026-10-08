Ramalan Keuangan Zodiak Leo Kamis, 8 Oktober 2026: Jaga Pemasukan dan Pengeluaran

JawaPos.com - Kondisi keuangan Leo pada Kamis, 8 Oktober 2026 diperkirakan cukup dinamis sehingga diperlukan kehati-hatian ketika mengatur pemasukan maupun pengeluaran.

Peluang memperoleh tambahan uang mungkin terbuka, tetapi pada saat yang sama terdapat kemungkinan munculnya kebutuhan yang tidak masuk dalam rencana sebelumnya.

Berikut ramalan keuangan zodiak Leo pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pengaruh Venus membuat situasi finansial Leo berpotensi mengalami perubahan sehingga kesempatan mendapatkan pemasukan perlu diimbangi dengan kemampuan mengendalikan pengeluaran.

Jika memperoleh uang tambahan, jangan langsung menggunakannya untuk membeli barang yang sebenarnya belum menjadi kebutuhan utama.

Lebih baik sebagian dana disimpan terlebih dahulu agar dapat digunakan ketika terdapat kebutuhan penting atau pengeluaran mendadak.

Leo yang mendapatkan tawaran pekerjaan sampingan maupun peluang menghasilkan pemasukan tambahan juga sebaiknya tidak langsung mengambil keputusan.