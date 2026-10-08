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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 8 Oktober 2026 | 07.41 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 8 Oktober 2026: Mulai Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Kemungkinan besar, zodiak Sagitarius akan mengalami kekecewaan dan rasa frustrasi. Hal ini mungkin akan merusak produktivitas dan membuat Sagitarius mudah tersinggung. 

Sagitarius tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah ini, karena ini hanyalah periode sementara dan akan segera berakhir.

Zodiak Capricorn harus berusaha untuk berkomunikasi dengan jelas. Capricorn memiliki banyak ide-ide baru, tetapi hal tersebut seringkali salah diterjemahkan. 

Bicaralah dengan jelas dan pastikan penerima memahami makna sebenarnya dari apa yang Capricorn sampaikan. Upaya yang Capricorn lakukan akan menyelamatkan dari rasa frustrasi di masa depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius mampu mencerahkan hari pasangan dengan tindakan kecil yang penuh kasih sayang. Terkait karir, pekerjaan berjalan lancar dan terdapat peluang kerja baru yang tidak akan Sagitarius duga.

Sementara itu, berkonsultasilah dengan profesional untuk mengetahui apakah batu permata yang Sagitarius gunakan saat ini berbahaya atau tidak. Pada ranah keuangan, Sagitarius harus memilih investasi yang aman guna memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin.

Cinta Sagitarius

Editor: Candra Mega Sari
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