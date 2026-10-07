Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Rabu, 7 Oktober 2026: Jaga Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Rabu, 7 Oktober 2026 perlu diperhatikan karena aktivitas yang terlalu padat dapat membuat tubuh dan pikiran lebih cepat kehilangan energi.
Kesibukan yang terus berlangsung tanpa jeda juga dapat memunculkan rasa kurang nyaman pada kepala, terutama ketika Aquarius terlalu lama berkonsentrasi pada pekerjaan.
Jika kepala mulai terasa berat setelah bekerja dalam waktu lama, jangan memaksakan diri untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sekaligus.
Berikan waktu bagi mata dan pikiran untuk beristirahat, terlebih jika sebagian besar aktivitas dilakukan di depan komputer atau perangkat digital.
Pola tidur juga perlu dijaga karena waktu istirahat yang kurang dapat memengaruhi konsentrasi dan membuat suasana hati lebih mudah berubah.
Aquarius sebaiknya tidak terus membawa urusan pekerjaan hingga waktu yang seharusnya digunakan untuk beristirahat.
Setelah terlalu lama duduk, lakukan peregangan sederhana atau berjalan santai agar tubuh kembali terasa lebih ringan.
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