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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.32 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Rabu, 7 Oktober 2026: Jaga Kondisi Tenggorokan

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Rabu, 7 Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian, terutama pada kondisi tenggorokan dan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.

Capricorn sebaiknya tidak mengabaikan rasa kurang nyaman yang mulai muncul dan memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan diri.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Rabu, 7 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika tenggorokan terasa mengganggu, kurangi kebiasaan berbicara terlalu lama dan hindari aktivitas yang berpotensi membuat kondisi semakin tidak nyaman.

Asupan makanan dan minuman juga perlu diperhatikan sepanjang hari.

Pilih makanan yang terasa sesuai dengan kondisi tubuh dan jangan lupa mencukupi kebutuhan cairan agar tubuh tidak mudah kehilangan energi.

Kesibukan pekerjaan sebaiknya tetap diselingi dengan waktu istirahat karena memaksakan diri terus beraktivitas dapat membuat stamina lebih cepat menurun.

Bagi Capricorn yang banyak menghabiskan waktu di depan komputer, sempatkan berdiri, melakukan peregangan ringan, atau berjalan sebentar.

Editor: Novia Tri Astuti
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