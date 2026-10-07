20 Lagu Favorit Cancer untuk Berangkat dan Pulang Kerja 8 Oktober 2026,

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Berangkat kerja pada pagi hari terkadang membutuhkan lebih dari sekadar kopi. Bagi pemilik zodiak Cancer, satu playlist yang tepat bisa menjadi teman perjalanan untuk membangun mood sebelum menghadapi kesibukan.
Begitu pula ketika jam kerja selesai. Perjalanan pulang membutuhkan lagu dengan suasana berbeda. Setelah seharian menghadapi pekerjaan, kemacetan, rapat, atau pesan WhatsApp yang tidak kunjung selesai, Cancer tentu membutuhkan soundtrack untuk menurunkan tensi.
Karakter Cancer yang dikenal sensitif, sentimental, penyayang, dan dekat dengan kenangan membuat pilihan lagunya pun cenderung tidak asal enak didengar.
Berikut 20 lagu yang cocok menjadi playlist Cancer pada 8 Oktober 2026, khusus untuk menemani perjalanan berangkat dan pulang kerja.
1. Coldplay – Adventure of a Lifetime
Pagi hari membutuhkan energi positif. Lagu ini cocok diputar ketika Cancer mulai meninggalkan rumah dan bersiap menghadapi aktivitas sepanjang hari.
2. Bruno Mars – Count on Me
Hangat dan ringan. Cocok untuk Cancer yang ingin memulai hari dengan perasaan positif sekaligus mengingat orang-orang yang penting dalam hidupnya.
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Jawa Pos
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