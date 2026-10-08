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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 8 Oktober 2026 | 12.33 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 8 Oktober 2026, Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Gemini dan Cancer./ freepik - Image

Ramalan zodiak Gemini dan Cancer./ freepik

JawaPos.com - Zodiak gemini merasa senang dalam banyak hal dan tidak akan kesulitan mencapai tujuan. Kemungkinan besar, gemini akan melihat peningkatan atau perubahan dalam profil pekerjaan dengan terus bekerja keras. 

Manfaatkan kesempatan dan keberuntungan ini untuk lebih dekat dengan tujuanmu. Beberapa kesulitan mungkin muncul, tetapi jangan berkecil hati karena hal-hal baik akan datang.

Hari ini, zodiak cancer akan tampil lebih baik dari sebelumnya. Orang-orang di sekitar akan memperhatikannya. Cancer akan merasakan sensasi luar biasa di seluruh tubuh. Agar diperhatikan oleh semua orang, ingatlah untuk mengenakan pakaian dan aksesori favorit yang unik dan tidak biasa. 

Rasa percaya diri yang baik akan membuat cancer bersinar. Jika terus mengingatkan diri sendiri tentang semua kualitas luar biasa yang dimiliki, cancer akan segera bersinar seperti matahari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu merenungkan keadaan hubungan bersama pasangan saat ini dan menghargainya. Terkait karir, ada perkembangan positif yang menghampiri sehingga gemini bisa fokus pada hal yang benar-benar penting.

Sementara itu, waspadalah terhadap kemungkinan terkena flu dengan mencuci tangan secara teratur. Terkait keuangan, cobalah mendiversifikasi portofolio saham guna memasukkan beberapa saham yang berisiko tinggi.

Cinta Gemini

Hari ini akan menjadi hari yang penuh cinta dan romantis, dimana hubungan gemini terasa tenang. 

Editor: Hanny Suwindari
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