Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Rabu, 7 Oktober 2026: Jaga Kesehatan Pencernaan

JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Rabu, 7 Oktober 2026 secara umum cukup baik, tetapi kondisi pencernaan perlu mendapatkan perhatian lebih.

Sagittarius sebaiknya lebih selektif dalam menentukan makanan karena perut dapat terasa kurang nyaman ketika pola makan tidak terjaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Rabu, 7 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Makanan yang biasanya membuat perut kembung atau menimbulkan gangguan pencernaan sebaiknya dikurangi, terutama ketika aktivitas sedang padat.

Porsi makan juga perlu diperhatikan agar tidak berlebihan hanya karena tubuh membutuhkan energi untuk menjalani banyak kegiatan.

Memilih makanan yang lebih ringan dan mudah diterima tubuh dapat membantu menjaga stamina sepanjang hari.

Kebutuhan cairan juga jangan sampai terabaikan karena kurang minum dapat membuat tubuh lebih cepat merasa lelah.