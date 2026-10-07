Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Rabu, 7 Oktober 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Rabu, 7 Oktober 2026 perlu lebih diperhatikan, terutama berkaitan dengan pola makan dan kualitas istirahat.
Kebiasaan mengonsumsi makanan terlalu berminyak atau makan dalam jumlah berlebihan dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman.
Jika akhir-akhir ini pencernaan Scorpio lebih sensitif, jangan mengabaikan keluhan ringan yang muncul setelah menyantap makanan tertentu.
Memilih makanan yang lebih sederhana dan mengatur porsi secara wajar dapat membantu menjaga tubuh tetap nyaman selama menjalani aktivitas.
Scorpio juga perlu mengenali kebiasaan sehari-hari yang mungkin membuat tubuh cepat kehilangan energi meskipun kegiatan yang dilakukan tidak terlalu berat.
Kesibukan pekerjaan sebaiknya tidak menjadi alasan untuk terus mengurangi waktu tidur atau menunda istirahat.
Tubuh membutuhkan kesempatan untuk memulihkan tenaga, terlebih ketika pikiran sedang dipenuhi berbagai hal yang harus dipikirkan.
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Jawa Pos
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