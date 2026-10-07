Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Rabu, 7 Oktober 2026: Jaga Ketenangan Pikiran

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Libra pada Rabu, 7 Oktober 2026 secara umum cukup baik, tetapi kondisi pikiran tetap perlu mendapatkan perhatian.
Kesibukan pekerjaan dan berbagai tanggung jawab pribadi dapat membuat Libra merasa harus terus aktif tanpa menyisakan cukup waktu untuk beristirahat.
Jika berlangsung terus-menerus, tubuh mungkin masih mampu menjalankan aktivitas, tetapi pikiran dapat lebih cepat mengalami kelelahan.
Karena itu, Libra perlu menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan sederhana yang dapat membantu mengembalikan ketenangan setelah menjalani hari yang padat.
Berjalan santai, membaca buku, mendengarkan musik, atau menikmati waktu sendiri dapat menjadi cara sederhana untuk mengurangi beban pikiran.
Libra juga sebaiknya tidak terlalu menyalahkan diri sendiri ketika pekerjaan belum memberikan hasil seperti yang diharapkan.
Tidak semua tanggung jawab harus diselesaikan sekaligus karena beberapa pekerjaan memang membutuhkan waktu dan proses yang lebih panjang.
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Jawa Pos
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