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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 8 Oktober 2026 | 00.02 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Rabu, 7 Oktober 2026: Jaga Kesehatan Pencernaan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Gemini pada Rabu, 7 Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian, terutama pada kondisi sistem pencernaan.

Aktivitas yang padat atau jadwal yang berubah-ubah dapat membuat waktu makan menjadi tidak teratur sehingga perut lebih mudah mengalami ketidaknyamanan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Gemini pada Rabu, 7 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Gemini sebaiknya tidak melewatkan waktu makan hanya karena sedang mengejar pekerjaan atau memiliki banyak tanggung jawab.

Memilih makanan yang lebih ringan dan sesuai dengan kondisi tubuh dapat membantu menjaga kenyamanan selama menjalani aktivitas.

Jika terdapat jenis makanan tertentu yang sebelumnya sering memicu gangguan pencernaan, sebaiknya batasi konsumsinya dan jangan berlebihan.

Kebutuhan cairan juga perlu diperhatikan agar tubuh tetap mendapatkan asupan yang cukup ketika aktivitas mulai meningkat.

Selain kesehatan fisik, Gemini perlu memberikan kesempatan kepada pikiran untuk beristirahat.

Editor: Novia Tri Astuti
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