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Leni Setya Wati
Kamis, 8 Oktober 2026 | 03.00 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Hari Kamis, 8 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan di Leo membuat Pisces perlahan mampu melepaskan diri dari sejumlah persoalan lama.

Anda mungkin mulai merasa lebih siap meninggalkan hal-hal yang selama ini mengganggu pikiran dan mengarahkan perhatian pada perasaan yang lebih positif.

Hari ini juga cocok dimanfaatkan untuk beraktivitas di luar ruangan. Berolahraga, berjalan santai, atau sekadar menghirup udara segar dapat membantu memperbaiki suasana hati.

Pisces yang sudah menikah mungkin kembali teringat pada momen-momen masa lalu bersama pasangan. Nostalgia tersebut dapat menjadi kesempatan untuk menghargai perjalanan hubungan yang telah dilalui bersama.

Dari sisi finansial, kondisi Pisces tampaknya mulai terasa lebih aman dibandingkan beberapa waktu terakhir.

Perasaan lebih tenang mengenai uang dan masa depan dapat membantu Anda mengambil keputusan dengan pikiran yang lebih jernih.

Yuk baca ramalan lengkap zodiak Pisces untuk hari Kamis, 8 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Pisces

Editor: Novia Tri Astuti
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