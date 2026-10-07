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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.29 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Kamis 8 Oktober 2026: Hati Tenang, Banyak Hal Mulai Berjalan Lebih Baik

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan Zodiak Pisces besok Kamis 8 Oktober 2026 menunjukkan suasana yang cukup menenangkan setelah beberapa persoalan lama mulai terasa lebih ringan.

Pisces dapat lebih mudah mengarahkan perhatian pada hal-hal yang membuat hidup terasa nyaman, termasuk hubungan dengan pasangan, kondisi keuangan, pekerjaan, dan kesehatan.

Dalam urusan asmara, kenangan masa lalu bersama pasangan bisa kembali muncul dan justru membuat hubungan terasa lebih dekat.

Sementara itu, kondisi finansial terlihat lebih aman sehingga Pisces dapat mulai menata kembali rencana yang sebelumnya sempat tertunda.

Di tempat kerja, jangan ragu meminta pendapat dari rekan atau orang yang lebih berpengalaman karena masukan mereka dapat membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif.

Dari sisi kesehatan, aktivitas ringan, olahraga, dan menghabiskan waktu di luar ruangan menjadi pilihan yang baik untuk menjaga energi sekaligus memperbaiki suasana hati.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Pisces untuk Kamis, 8 Oktober 2026.

Asmara Pisces

Editor: Novia Tri Astuti
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