4 Zodiak Paling Beruntung Oktober 2026, Pisces hingga Leo Berpeluang Raih Kabar Baik

JawaPos.com - Oktober 2026 membawa banyak kemungkinan baru bagi kehidupan setiap orang.
Dalam perspektif astrologi dan pembacaan tarot, beberapa zodiak digambarkan memiliki energi yang lebih positif sehingga berpeluang mengalami perubahan menyenangkan dalam berbagai aspek kehidupan.
Keberuntungan yang dimaksud tidak selalu berkaitan dengan uang atau hadiah.
Kabar baik dapat hadir dalam bentuk kesempatan kerja, perkembangan karier, hubungan asmara yang semakin serius, pencapaian pribadi, hingga peluang yang sebelumnya tidak terduga.
Berdasarkan pembacaan kartu tarot dalam sumber yang menjadi rujukan artikel ini, terdapat empat zodiak yang disebut memiliki hoki besar pada Oktober 2026.
Keempatnya adalah Pisces, Aquarius, Virgo, dan Leo yang dilansir dari kanal YouTube cs geteda pada Selasa (06/10).
1. Pisces
Pisces menjadi zodiak pertama yang disebut memiliki keberuntungan besar pada Oktober 2026.
Dalam gambaran kartu tarot, Pisces dikaitkan dengan karakter yang sabar, sensitif, cerdas, peka, ramah, romantis, dan memiliki intuisi yang kuat.
Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang menghargai privasi sehingga kurang nyaman ketika kehidupan pribadinya terlalu banyak dipertanyakan.
Pada Oktober 2026, keberuntungan Pisces digambarkan dapat muncul melalui pekerjaan dan karier.
Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan setelah mengalami pemutusan hubungan kerja, misalnya, terdapat kemungkinan memperoleh tawaran baru melalui koneksi atau orang terdekat.
Tawaran tersebut bahkan dapat hadir dengan penghasilan maupun fasilitas yang lebih baik.
Peluang positif juga dapat berkaitan dengan hubungan pribadi dan keluarga.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022