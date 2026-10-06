4 Zodiak Paling Beruntung Oktober 2026, Pisces hingga Leo Berpeluang Raih Kabar Baik

Ilustrasi Zodiak (magnific)

JawaPos.com - Oktober 2026 membawa banyak kemungkinan baru bagi kehidupan setiap orang.

Dalam perspektif astrologi dan pembacaan tarot, beberapa zodiak digambarkan memiliki energi yang lebih positif sehingga berpeluang mengalami perubahan menyenangkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Keberuntungan yang dimaksud tidak selalu berkaitan dengan uang atau hadiah.

Kabar baik dapat hadir dalam bentuk kesempatan kerja, perkembangan karier, hubungan asmara yang semakin serius, pencapaian pribadi, hingga peluang yang sebelumnya tidak terduga.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot dalam sumber yang menjadi rujukan artikel ini, terdapat empat zodiak yang disebut memiliki hoki besar pada Oktober 2026.

Keempatnya adalah Pisces, Aquarius, Virgo, dan Leo yang dilansir dari kanal YouTube cs geteda pada Selasa (06/10).

1. Pisces

Pisces menjadi zodiak pertama yang disebut memiliki keberuntungan besar pada Oktober 2026.

Dalam gambaran kartu tarot, Pisces dikaitkan dengan karakter yang sabar, sensitif, cerdas, peka, ramah, romantis, dan memiliki intuisi yang kuat.

Mereka juga digambarkan sebagai pribadi yang menghargai privasi sehingga kurang nyaman ketika kehidupan pribadinya terlalu banyak dipertanyakan.

Pada Oktober 2026, keberuntungan Pisces digambarkan dapat muncul melalui pekerjaan dan karier.

Bagi Anda yang sedang mencari pekerjaan setelah mengalami pemutusan hubungan kerja, misalnya, terdapat kemungkinan memperoleh tawaran baru melalui koneksi atau orang terdekat.

Tawaran tersebut bahkan dapat hadir dengan penghasilan maupun fasilitas yang lebih baik.