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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 7 Oktober 2026 | 11.30 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific)


JawaPos.com - Jangan biarkan rasa tidak aman atau pemahaman dangkal orang lain tentang suatu masalah menghalangi zodiak Gemini meraih kemajuan. Ada keuntungan tersendiri dalam cara saat mendekati sesuatu.

Jangan ragu untuk memaksakan kehendak pada mereka yang membutuhkan arahan kuat. Jika yakin dengan jawabannya, jangan malu untuk mengatakannya. Jika orang lain tidak menyukai cara Gemini dalam memimpin, mereka tidak perlu mengikuti.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Bersiaplah karena zodiak Gemini mungkin akan menerima hadiah tak terduga dari pasangan. Terkait karir, Gemini akan mendengar kabar dari teman atau kenalan tentang peluang kerja yang tepat.

Sementara itu, tetaplah berada di sisi orang terdekat saat mereka sakit untuk membuatnya merasa aman secara emosional. Terkait keuangan, cobalah mendiversifikasi portofolio saham guna memasukkan beberapa saham yang berisiko tinggi.

Cinta Gemini

Gemini mungkin menerima hadiah tak terduga dari pasangan. Ia menghargai bantuan yang baru-baru ini Gemini berikan. Gemini akan terkejut dan tersentuh oleh perhatiannya. 

Rasakan kehangatan kasih sayangnya dan balaslah dengan cara yang sama. Jika berusaha keras dalam hubungan saat ini, pasangan akan peduli kepada Gemini sebagai balasannya. 

Editor: Candra Mega Sari
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