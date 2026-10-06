4 Zodiak Paling Sulit Dimanipulasi, Punya Trust Issue dalam Hubungan Rumit

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak memahami bahwa hubungan terkadang melibatkan berbagai permainan perasaan dan pikiran yang melelahkan.

Ada zodiak yang bersedia terlibat dalam kondisi tersebut karena mereka justru menikmati dunia drama tersebut.

Namun, ada juga zodiak yang tidak pernah tertarik pada permainan perasaan semacam itu. Mereka tidak memiliki kesabaran untuk menghadapi permainan pikiran dan manipulasi emosional dalam hubungan.

Berdasarkan informasi dari laman collective.world yang dikutip pada (6/10), berikut empat zodiak yang tidak mudah terpengaruh oleh permainan manipulasi dalam hubungan.

Virgo

Virgo berusaha sebaik mungkin untuk terbuka saat menjalin hubungan. Saat terjadi masalah anda berharap dapat membicarakannya dengan baik layaknya orang dewasa. Anda tidak akan tahan dengan seseorang yang mempermainkan perasaan dengan sikap emosional.

Capricorn

Capricorn tidak ingin membuktikan diri kepada siapapun. Jika seseorang tidak mampu melihat nilai di dalam diri anda, maka anda tidak akan terus berusaha membuat mereka terus memilih anda. Anda ingin bersama seseorang yang tulus menghargai anda apa adanya.

Scorpio

Scorpio termasuk zodiak yang mudah merasa cemburu. Bagi anda, mempermainkan perasaan sesorang merupakan bentuk pengkhianatan. Anda tidak ingin menjalin hubungan dengan seseorang yang sengaja membuat anda terluka.

Taurus