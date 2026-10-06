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Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.39 WIB

3 Shio yang Makin Tua Umurnya Kian Sejahtera, Akhir Tahun 2026 Isinya Full Rezeki

Shio yang diramalkan makin tua umurnya kian sejahtera saat di akhir tahun 2026 isinya full rezeki. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan makin tua umurnya kian sejahtera saat di akhir tahun 2026 isinya full rezeki. (dok: magnific)

JawaPos.com - Bertambahnya usia tentu jadi salah satu kekhawatiran yang banyak dirasakan orang.

Usia yang makin tua dan tubuh yang tidak lagi prima seperti saat muda tentu jadi beban pikiran tersendiri apalagi bila dibarengi dengan ekonomi yang pas-pasan.

Apa pun di paruh kedua tahun kuda api ini sendiri ada segelintir pihak yang diprediksi akan mendapatkan kebaikan seiring dengan bertambahnya umur.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan makin tua umurnya kian sejahtera saat di akhir tahun 2026 isinya full rezeki.

1. Shio Anjing

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, orang yang bershio anjing biasanya punya watak jujur dan selalu punya ambisi besar.

Di akhir tahun 2026 ini, astrolog meramalkan mereka akan punya momentum yang baik bila ingin mengejar kesuksesan.

Keberuntungan dikatakan akan datang memberikan kemudahan dalam memperoleh rezeki dan juga mencapai kesuksesan.

Editor: Novia Tri Astuti
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