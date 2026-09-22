Rezeki dan Kebahagiaan Mengiringi, 7 Weton Ini Disebut Punya Jalan Hidup yang Lebih Sejahtera

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui hari kelahiran seseorang. Weton juga kerap dikaitkan dengan berbagai gambaran mengenai karakter, perjalanan hidup, hubungan sosial, hingga keberuntungan seseorang.

Sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa kombinasi hari dan pasaran tertentu memiliki makna khusus. Karena itu, ada weton yang dianggap mempunyai karakter positif serta perjalanan hidup yang perlahan membawa pemiliknya menuju ketenangan dan kesejah jalan menuju kehidupan yang lebih bahagia, dengan peluang untuk mewujudkan keinginan dan memperoleh kemudahan dalam berbagai urteraan.

Dikutip dari akun YouTube Panggilan Leluhur, terdapat tujuh weton yang dalam kepercayaan primbon Jawa disebut mempunyai jalan menuju kehidupan yang lebih bahagia, dengan peluang untuk mewujudkan keinginan dan memperoleh kemudahan dalam berbagai urusan.

1. Minggu Pahing Minggu Pahing mempunyai neptu 14, yang berasal dari nilai hari Minggu sebesar 5 dan pasaran Pahing sebesar 9. Weton ini sering digambarkan mempunyai pembawaan berwibawa serta kemampuan memimpin secara alami.

Pemiliknya disebut mempunyai kepekaan yang cukup kuat terhadap keadaan di sekitarnya. Mereka juga cenderung sabar dan tidak terburu-buru ketika harus menentukan pilihan penting.

Kegigihan menjadi salah satu kekuatan yang dipercaya membantu mereka memperoleh hasil setelah melewati proses panjang. Dalam kepercayaan Jawa, usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh ketulusan diyakini dapat membuka peluang rezeki serta kemudahan hidup.

2. Rabu Pon Rabu Pon memiliki neptu 14, hasil dari nilai Rabu 7 dan Pon 7. Orang dengan weton ini kerap digambarkan mempunyai pemikiran yang matang dan mampu melihat sebuah persoalan dari berbagai sudut pandang.

Mereka biasanya tidak terlalu suka mencari perhatian. Sikap tenang dan sederhana justru membuat kehadirannya mudah diterima orang lain. Dalam lingkungan sosial, mereka juga dipercaya mampu menjadi penengah ketika terjadi perbedaan.

Dalam urusan pekerjaan, Rabu Pon disebut memiliki karakter teliti dan bertanggung jawab. Rezeki dalam kepercayaan primbon digambarkan hadir secara bertahap melalui ketekunan, kejujuran, serta hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.