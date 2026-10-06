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Aulia Rahmi
Rabu, 7 Oktober 2026 | 03.23 WIB

4 Shio Ini Berpotensi Lepas dari Belenggu Utang pada Oktober 2026, Ada Jalan Rezeki Tak Terduga

Ilustrasi Shio Lunas Hutang (magnific) - Image

Ilustrasi Shio Lunas Hutang (magnific)


JawaPos.com - Ada masa ketika persoalan keuangan terasa seperti lingkaran yang sulit diputus.

Pemasukan datang, tetapi sebagian besar langsung terserap untuk membayar cicilan, pinjaman, atau kewajiban yang sudah menunggu.

Di tengah kondisi tersebut, muncul harapan bahwa akan ada perubahan yang membuat beban finansial perlahan menjadi lebih ringan.

Oktober 2026 dalam pembacaan tarot kali ini digambarkan membawa energi berbeda bagi sejumlah shio.

Bukan sekadar tentang mendapatkan uang dalam jumlah besar, tetapi engenai terbukanya kesempatan yang sebelumnya sulit terlihat.

Peluang tersebut dapat datang melalui pekerjaan, usaha, penghasilan tambahan, atau kesempatan lain yang membantu memperbaiki keadaan finansial.

Menariknya, dari 12 shio, terdapat 4 shio yang disebut memiliki gambaran paling kuat berkaitan dengan pelunasan utang.

Keempatnya adalah Shio Babi, Shio Ayam, Shio Kelinci, dan Shio Ular yang dirangkum dari kanal YouTube cs geteda pada Selasa (06/10).

Masing-masing memiliki karakter dan jalur rezeki yang berbeda, tetapi sama-sama digambarkan sedang menuju perubahan kondisi keuangan.

Apakah Anda termasuk salah satunya? Simak pembacaan berikut hingga selesai untuk melihat shio mana yang disebut berpotensi menemukan jalan keluar dari tekanan utang pada Oktober 2026.

1. Shio Babi

Shio Babi berada di urutan pertama dalam pembacaan tarot kali ini.

Sosok dengan shio ini digambarkan memiliki daya tarik yang kuat, mudah disukai, pandai merawat diri, serta cukup mengikuti perkembangan mode.

Ia juga dikenal menyukai kuliner dan tidak segan mendatangi tempat-tempat yang sedang populer.

Di balik karakter tersebut, terdapat gambaran seseorang yang sebenarnya memiliki sisi pekerja keras ketika berhadapan dengan persoalan kehidupan.

Editor: Novia Tri Astuti
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