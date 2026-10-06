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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 22.28 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Rabu 7 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi Zodiak (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak (freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak besok Rabu, 7 Oktober 2026 membawa energi yang cukup dinamis. 

Sejumlah zodiak berpeluang merasakan dorongan positif dalam hal keberanian, kreativitas, hubungan sosial, hingga kemampuan mengambil keputusan. 

Sementara itu, beberapa zodiak lainnya justru mendapatkan pelajaran penting untuk lebih berhati-hati dalam menghadapi perubahan.

Salah satu aspek astrologi yang menonjol pada Rabu, 7 Oktober 2026 adalah Mars di Leo yang membentuk sextile dengan Uranus retrograde di Gemini. 

Menurut Astrology, aspek ini mendorong seseorang untuk menggunakan kekuatan dengan cara yang lebih fleksibel dan tidak biasa. 

Transit tersebut juga dinilai sangat menguntungkan bagi zodiak berelemen api, yakni Aries, Leo, dan Sagittarius.

Selain itu, Uranus retrograde di Gemini membawa tema perubahan cara berpikir, keberanian menyampaikan pendapat, serta dorongan untuk meninggalkan pola lama yang sudah tidak sesuai. 

Energi ini membuat Rabu menjadi waktu yang menarik bagi mereka yang berani mencoba pendekatan berbeda.

Editor: Novia Tri Astuti
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