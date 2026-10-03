Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 4 Oktober 2026 | 00.39 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Minggu 4 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi 12 tanda zodiak. (Your Tango) - Image

Ilustrasi 12 tanda zodiak. (Your Tango)

Jawapos.com - Ramalan zodiak besok Minggu, 4 Oktober 2026 menghadirkan gambaran yang berbeda untuk setiap tanda astrologi. 

Ada zodiak yang diprediksi lebih mudah menemukan peluang, ada yang mendapatkan momentum untuk memperbaiki kehidupan pribadi, sementara sebagian lainnya perlu lebih berhati-hati dalam menghadapi hubungan maupun perubahan suasana hati.

Memasuki awal Oktober 2026, kondisi astrologi juga membawa sejumlah tema yang cukup kuat. 

Salah satunya adalah Venus retrograde di Scorpio yang dimulai pada 3 Oktober dan dapat membawa perhatian pada urusan cinta, hubungan, nilai pribadi, serta keuangan. 

Selain itu, pada 4 Oktober terjadi oposisi Matahari di Libra dengan Saturnus di Aries, sebuah aspek yang menurut Astrology.com dapat menghadirkan batasan dan membuat seseorang perlu lebih sabar menghadapi keadaan.

Dilansir dari Astrology.com, ramalan untuk Minggu, 4 Oktober 2026 menggambarkan setiap zodiak melalui tema yang berbeda, mulai dari keberanian mengambil langkah, hubungan romantis, perubahan diri, kepercayaan diri, hingga kebutuhan untuk memberikan ruang kepada diri sendiri.

Berikut urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Minggu 4 Oktober 2026, berdasarkan interpretasi terhadap tema positif yang muncul dalam ramalan tersebut.

1. Scorpio

Scorpio menempati urutan pertama dalam daftar zodiak paling beruntung besok, Minggu, 4 Oktober 2026. Energi hari ini memberi ruang bagi Scorpio untuk menggunakan kemampuan observasi dan intuisi dalam memahami situasi yang sebelumnya terasa membingungkan. Astrology.com menggambarkan Scorpio berada dalam kondisi yang mendukung penyelesaian sebuah misteri romantis. Rasa ingin tahu yang tinggi berpadu dengan imajinasi membuat Scorpio lebih mudah menghubungkan berbagai petunjuk yang ada di sekitarnya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Kamis 1 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Kamis 1 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Kamis, 1 Oktober 2026 | 02.01 WIB

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Selasa 29 September 2026: Cek, Zodiakmu di Nomor Berapa? - Image
Zodiak

Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Selasa 29 September 2026: Cek, Zodiakmu di Nomor Berapa?

Selasa, 29 September 2026 | 00.37 WIB

Banjir Peluang dan Cuan, 5 Zodiak Ini Diprediksi Beruntung di Penghujung September - Image
Zodiak

Banjir Peluang dan Cuan, 5 Zodiak Ini Diprediksi Beruntung di Penghujung September

Senin, 28 September 2026 | 00.09 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Denmark vs Portugal: Ruben Dias Siap Bawa Pulang Kemenangan

2

Prediksi Skor Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Dardanet Berpeluang Menang Tipis

3

Prediksi Skor Irlandia vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Curi Poin

4

Alyssa Daguise Sedih Wajah Baby Soso Terekspos ke Publik

5

Prediksi Skor Vietnam vs Pakistan di FIFA ASEAN Cup: Golden Star Warriors Lumat Habis Shaheens

6

Injury Time Timnas Indonesia vs Bangladesh Jadi 7 Menit, John Herdman Beri Penjelasan

7

Prediksi Skor Polandia vs Rumania di Liga Nations UEFA: Biało-czerwoni Berburu Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya Soal Hubungan Ashanty dengan Azriel Hermansyah 

9

Prediksi Israel vs Kosovo di UEFA Nations League: Duel Ketat, Tim Tamu Berpeluang Menang

10

Gelar Pertemuan, BEM UI, SEMA UGM, dan KM ITB Sepakat Gelar Aksi Besar dalam Waktu Dekat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore