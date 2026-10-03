Urutan 12 Zodiak Paling Beruntung Besok, Minggu 4 Oktober 2026: Cek, Zodiakmu Ada di Nomor Berapa?

Ilustrasi 12 tanda zodiak. (Your Tango)
Jawapos.com - Ramalan zodiak besok Minggu, 4 Oktober 2026 menghadirkan gambaran yang berbeda untuk setiap tanda astrologi.
Ada zodiak yang diprediksi lebih mudah menemukan peluang, ada yang mendapatkan momentum untuk memperbaiki kehidupan pribadi, sementara sebagian lainnya perlu lebih berhati-hati dalam menghadapi hubungan maupun perubahan suasana hati.
Memasuki awal Oktober 2026, kondisi astrologi juga membawa sejumlah tema yang cukup kuat.
Salah satunya adalah Venus retrograde di Scorpio yang dimulai pada 3 Oktober dan dapat membawa perhatian pada urusan cinta, hubungan, nilai pribadi, serta keuangan.
Selain itu, pada 4 Oktober terjadi oposisi Matahari di Libra dengan Saturnus di Aries, sebuah aspek yang menurut Astrology.com dapat menghadirkan batasan dan membuat seseorang perlu lebih sabar menghadapi keadaan.
Dilansir dari Astrology.com, ramalan untuk Minggu, 4 Oktober 2026 menggambarkan setiap zodiak melalui tema yang berbeda, mulai dari keberanian mengambil langkah, hubungan romantis, perubahan diri, kepercayaan diri, hingga kebutuhan untuk memberikan ruang kepada diri sendiri.
Berikut urutan 12 zodiak paling beruntung besok, Minggu 4 Oktober 2026, berdasarkan interpretasi terhadap tema positif yang muncul dalam ramalan tersebut.
Scorpio menempati urutan pertama dalam daftar zodiak paling beruntung besok, Minggu, 4 Oktober 2026. Energi hari ini memberi ruang bagi Scorpio untuk menggunakan kemampuan observasi dan intuisi dalam memahami situasi yang sebelumnya terasa membingungkan. Astrology.com menggambarkan Scorpio berada dalam kondisi yang mendukung penyelesaian sebuah misteri romantis. Rasa ingin tahu yang tinggi berpadu dengan imajinasi membuat Scorpio lebih mudah menghubungkan berbagai petunjuk yang ada di sekitarnya.
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