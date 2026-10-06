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Rabbany Wanadriani
Selasa, 6 Oktober 2026 | 21.31 WIB

Ramalan Shio Besok Rabu 7 Oktober 2026: Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, Kambing

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Besok waktu yang tepat untuk shio Kuda keluar kota dan bersenang-senang.

Di sisi lain, apakah shio Macan sudah cukup berolahraga akhir-akhir ini?

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Rabu 7 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Kelinci, Kuda, Babi, Macan, dan Kambing.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Besok mungkin bukan hari yang baik, jadi hindari risiko besar.

Terkait hubungan, jangan mengambil keputusan apa pun sampai besok.

Editor: Novia Tri Astuti
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