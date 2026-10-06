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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.28 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Selasa, 6 Oktober 2026: Jaga Pola Makan dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn pada Selasa, 6 Oktober 2026 perlu dijaga melalui pola makan yang lebih teratur dan kebiasaan sehari-hari yang seimbang.

Kesibukan pekerjaan dapat membuat Capricorn lebih sering menunda waktu makan atau memilih makanan dan minuman yang mudah diperoleh tanpa mempertimbangkan kandungan nutrisinya.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Selasa, 6 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kebiasaan tersebut sebaiknya mulai dikurangi karena tubuh membutuhkan asupan yang cukup untuk menjaga energi selama menjalani berbagai aktivitas.

Sebisa mungkin jangan melewatkan waktu makan hanya karena pekerjaan sedang menumpuk atau terdapat tugas yang belum selesai.

Pilih makanan dengan kandungan yang lebih seimbang dan batasi kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi gula atau terlalu berminyak secara berlebihan.

Kebutuhan cairan juga perlu diperhatikan agar tubuh tetap terhidrasi dan tidak mudah kehilangan energi ketika aktivitas sedang padat.

Jika mulai merasa lelah, Capricorn sebaiknya tidak langsung memaksa diri untuk terus bekerja tanpa jeda.

Editor: Novia Tri Astuti
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