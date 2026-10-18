Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Minggu, 18 Oktober 2026: Jaga Emosi dan Istirahat Cukup

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Cancer pada Minggu, 18 Oktober 2026, perlu diperhatikan dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas harian, waktu istirahat, dan keadaan emosional.
Pikiran yang kembali dipenuhi kenangan masa lalu atau persoalan pribadi bisa membuatmu merasa terkuras, bahkan ketika tubuh tidak melakukan banyak aktivitas fisik.
Cancer sebaiknya lebih peka terhadap tanda-tanda kelelahan yang muncul sepanjang hari.
Ketika tubuh mulai membutuhkan istirahat, jangan terus memaksakan diri hanya karena masih terdapat pekerjaan yang belum selesai.
Jika agenda akhir pekan terasa padat, cobalah memilah kegiatan berdasarkan tingkat kepentingannya dan memberikan waktu lebih longgar untuk memulihkan tenaga.
Pekerjaan yang tidak mendesak dapat dijadwalkan kembali agar kamu tidak merasa harus menyelesaikan seluruh tanggung jawab dalam satu waktu.
Untuk membantu menjaga ketenangan pikiran, Cancer bisa meluangkan waktu melakukan aktivitas yang disukai, seperti membaca buku, mendengarkan musik, atau berjalan santai di lingkungan yang nyaman.
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Jawa Pos
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