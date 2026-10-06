Ramalan Kesehatan Zodiak Gemini Selasa, 6 Oktober 2026: Jaga Energi Tetap Seimbang

Ilustrasi zodiak Gemini (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Gemini pada Selasa, 6 Oktober 2026 diperkirakan cukup baik sehingga aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan energi yang lebih stabil.
Kesehatan fisik dan kondisi pikiran yang terasa positif dapat memberikan ruang bagi Gemini untuk kembali mengerjakan berbagai kegiatan yang sebelumnya sempat tertunda.
Meski tubuh terasa lebih bugar, Gemini tetap perlu menjaga batas kemampuan agar tidak menggunakan energi secara berlebihan.
Jangan menjadikan kondisi tubuh yang sedang baik sebagai alasan untuk mengurangi waktu istirahat atau terus menjalani aktivitas tanpa jeda.
Rutinitas yang terlalu padat tetap dapat membuat tubuh kelelahan jika tidak diselingi waktu untuk memulihkan tenaga.
Gemini dapat menjaga tubuh tetap aktif melalui kegiatan sederhana seperti berjalan kaki atau melakukan peregangan, terutama setelah menghabiskan banyak waktu dalam posisi duduk.
Ketika pikiran mulai dipenuhi berbagai urusan, aktivitas yang membantu menciptakan ketenangan juga dapat menjadi pilihan.
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