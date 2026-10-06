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Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.38 WIB

4 Zodiak dengan Hobi Paling Unik, Bisa Menunjukkan Karakter Sampai Bakat Alami yang Tersembunyi

:Ilustrasi kerajinan tanah liat/Magnific - Image

:Ilustrasi kerajinan tanah liat/Magnific

JawaPos.com - Waktu luang yang dimiliki seseorang menjadi salah satu hal yang berharga.

Banyak zodiak yang memilih mengisi waktu luang dengan menekuni hobi untuk mengembangkan ide kreatif sekaligus menyalurkan minat yang mereka miliki.

Namun, tidak semua orang sudah menemukan hobi yang sesuai dengan dirinya. Sebagian orang bahkan mungkin belum mengetahui aktivitas yang paling cocok dengan karakter dan kepribadiannya.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari laman yourtango pada (4/10) berikut empat zodiak dengan hobi yang tidak biasa dan dianggap sesuai dengan kepribadiannya. 

Taurus senang menikmati kemewahan.salah satu hobi yang mereka sukai adalah masak dan makan. Mereka akan mencari cara menciptakan resep olahan bahan yang lezat. Mereka bahkan gemar mengoleksi resep yang menarik. 

Gemini suka membongkar sesuatu dan memasangnya kembali. Hobi mereka berkaitan erat dengan hal-hal mekanik. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tiada habisnya. Gemini gemar mengutak atik berbagai benda.

Hobi scorpio berkaitan erat dengan aktivitas fisik yang intens. Scorpio gemar bermeditasi dan duduk dalam keheningan sambil menikmati waktu untuk berpikir dengan tenang. Di sisi lain, scorpio gemar mengikuti kelas pilates untuk mendapatkan postur tubuh yang sempurna.

Aquarius menikmati kegiatan klasik seperti merajut ataupun membuat keramik. Oleh karena itu, mereka menggunakan hobi sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan kreatif tersebut. 

Editor: Hanny Suwindari
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