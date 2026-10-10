BPN PKK: Pelayanan Gereja Jadi Ruang Membentuk Karakter Generasi Muda

Kegiatan 50 tahun Gerakan Pembaruan Karismatik Katolik (BPN PKK) di Jakarta, Sabtu (10/10). (Mecca Yumna/Antara)

JawaPos.com - Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik (BPN PKK) Indonesia menyatakan pelayanan gereja menjadi ruang untuk belajar membangun karakter, menghadapi proses, menerima kegagalan, dan mengembangkan kepemimpinan generasi muda di tengah budaya serba instan.

Koordinator Kepemudaan BPN PKK Indonesia Bonaventura Feduoti Wisanggeni mengatakan, upaya mengajak generasi muda kembali aktif dalam kehidupan gereja melalui komunitas dan pelayanan membawa dampak luas.

"Pelayanan di gereja ternyata menjadi sekolah kehidupan bagi anak muda. Di sana mereka belajar menjadi pribadi yang jujur, berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama," papar Bonaventura Feduoti Wisanggeni.

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