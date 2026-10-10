BPN PKK: Pelayanan Gereja Jadi Ruang Membentuk Karakter Generasi Muda

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"Nilai-nilai yang mereka pelajari tidak berhenti di lingkungan gereja, tetapi juga dibawa ke dunia kerja, kehidupan profesional, dan masyarakat," ujar Bonaventura Feduoti Wisanggeni yang kerap disapa Aven.
Melalui berbagai program pembinaan, termasuk seminar rohani, pendampingan komunitas, serta kesempatan menjadi pewarta dan pengajar, anak muda mendapatkan ruang untuk belajar sekaligus mengambil tanggung jawab.
Dalam peringatan 50 tahun Gerakan Pembaruan Karismatik Katolik (PKK) di Indonesia, kata dia, pihaknya ingin memperlihatkan bahwa keterlibatan anak muda dalam kehidupan beragama tidak hanya berdampak pada pertumbuhan iman.
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Tapi juga menjadi proses pembentukan karakter yang bermanfaat dalam kehidupan profesional dan masyarakat.
Pengalaman tersebut tercermin dalam perjalanan Angeline Vania, seorang anak muda Katolik yang telah aktif dalam komunitas dan pelayanan selama sekitar 10 tahun.
Keterlibatan Vania bermula ketika merantau untuk melanjutkan pendidikan tinggi.
Saat itu, dia membutuhkan lingkungan pertemanan yang dapat mendukungnya beradaptasi sekaligus bertumbuh secara pribadi.
Melalui komunitas mahasiswa Katolik, Vania kemudian memperoleh pendampingan dan mulai dipercaya memimpin berbagai kegiatan, termasuk retret mahasiswa.
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Jawa Pos
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