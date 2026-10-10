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Antara
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.55 WIB

BPN PKK: Pelayanan Gereja Jadi Ruang Membentuk Karakter Generasi Muda

 

Kegiatan 50 tahun Gerakan Pembaruan Karismatik Katolik (BPN PKK) di Jakarta, Sabtu (10/10). (Mecca Yumna/Antara)

 

JawaPos.com - Badan Pelayanan Nasional Pembaruan Karismatik Katolik (BPN PKK) Indonesia menyatakan pelayanan gereja menjadi ruang untuk belajar membangun karakter, menghadapi proses, menerima kegagalan, dan mengembangkan kepemimpinan generasi muda di tengah budaya serba instan.
 
Koordinator Kepemudaan BPN PKK Indonesia Bonaventura Feduoti Wisanggeni mengatakan, upaya mengajak generasi muda kembali aktif dalam kehidupan gereja melalui komunitas dan pelayanan membawa dampak luas.
"Pelayanan di gereja ternyata menjadi sekolah kehidupan bagi anak muda. Di sana mereka belajar menjadi pribadi yang jujur, berintegritas, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama," papar Bonaventura Feduoti Wisanggeni.

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"Nilai-nilai yang mereka pelajari tidak berhenti di lingkungan gereja, tetapi juga dibawa ke dunia kerja, kehidupan profesional, dan masyarakat," ujar Bonaventura Feduoti Wisanggeni yang kerap disapa Aven.

Melalui berbagai program pembinaan, termasuk seminar rohani, pendampingan komunitas, serta kesempatan menjadi pewarta dan pengajar, anak muda mendapatkan ruang untuk belajar sekaligus mengambil tanggung jawab.

Dalam peringatan 50 tahun Gerakan Pembaruan Karismatik Katolik (PKK) di Indonesia, kata dia, pihaknya ingin memperlihatkan bahwa keterlibatan anak muda dalam kehidupan beragama tidak hanya berdampak pada pertumbuhan iman.

Tapi juga menjadi proses pembentukan karakter yang bermanfaat dalam kehidupan profesional dan masyarakat.

Pengalaman tersebut tercermin dalam perjalanan Angeline Vania, seorang anak muda Katolik yang telah aktif dalam komunitas dan pelayanan selama sekitar 10 tahun.

Keterlibatan Vania bermula ketika merantau untuk melanjutkan pendidikan tinggi. 

Saat itu, dia membutuhkan lingkungan pertemanan yang dapat mendukungnya beradaptasi sekaligus bertumbuh secara pribadi.

Melalui komunitas mahasiswa Katolik, Vania kemudian memperoleh pendampingan dan mulai dipercaya memimpin berbagai kegiatan, termasuk retret mahasiswa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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