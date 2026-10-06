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Leni Setya Wati
Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.17 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan di Cancer dapat membangkitkan rasa ingin tahu Scorpio untuk mempelajari sesuatu yang baru.

Jika selama ini ada keterampilan yang ingin dikuasai atau bidang tertentu yang membuat Anda penasaran, manfaatkan energi positif hari ini untuk mulai mengeksplorasinya.

Kondisi kesehatan Scorpio juga diperkirakan cukup baik. Dengan energi yang mendukung, Anda dapat menggunakannya untuk melakukan aktivitas yang produktif sekaligus menyenangkan.

Dalam kehidupan asmara, Scorpio yang sudah memiliki pasangan berpeluang menikmati hari yang romantis dan penuh perhatian.

Sementara dari sisi finansial, sudah saatnya lebih serius memikirkan tabungan. Jika belum memiliki rekening khusus untuk menyimpan dana, hari ini bisa menjadi momentum untuk mulai membangunnya secara bertahap.

Untuk ramalan zodiak Scorpio selengkapnya, berikut ulasannya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Scorpio

Bulan mendorong Scorpio untuk lebih terbuka dalam menyampaikan perasaan kepada pasangan.

Jangan berharap orang yang Anda cintai selalu memahami apa yang ada di dalam pikiran tanpa penjelasan. Komunikasi yang jelas dapat membantu hubungan terasa lebih dekat.

Editor: Hanny Suwindari
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