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Leni Setya Wati
Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.15 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan melalui Leo dapat membuat suasana hati Sagitarius sedikit berubah. Ada waktu tertentu ketika Anda merasa murung atau membutuhkan dorongan semangat.

Jika kondisi tersebut muncul, jangan ragu menghubungi teman atau orang terdekat yang dapat membuat Anda merasa lebih baik.

Sagitarius juga mungkin mengalami rasa lelah pada siang hari. Namun, kondisi tersebut diperkirakan hanya berlangsung sementara dan energi akan kembali setelah Anda memberikan tubuh waktu untuk beristirahat.

Dalam hubungan asmara, kehangatan dan kasih sayang antara Sagitarius dengan pasangan berpotensi semakin kuat. Sementara di tempat kerja, hindari menghabiskan terlalu banyak waktu pada satu tugas.

Membuat rencana sejak awal akan membantu Anda bergerak lebih cepat dan menyelesaikan berbagai tanggung jawab dengan lebih teratur.

Mari simak ulasan selengkapnya tentang ramalan cinta, keuangan, karier, dan kesehatan Sagitarius dilansir dari Astrotalk.

Cinta Sagitarius

Hubungan asmara Sagitarius dipenuhi energi hangat hari ini. Bagi yang sudah memiliki pasangan, menunjukkan kasih sayang dan memberikan perhatian secara tulus dapat membuat hubungan terasa semakin dekat.

Sagitarius sebaiknya juga tidak ragu mengungkapkan perasaan kepada pasangan. Komunikasi yang terbuka dapat membantu Anda dan pasangan memahami kebutuhan emosional satu sama lain.

Sementara bagi Sagitarius yang masih lajang, ada peluang bertemu seseorang yang baru. Namun, jangan terburu-buru memberikan penilaian hanya berdasarkan kesan pertama.

Editor: Hanny Suwindari
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