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Leni Setya Wati
Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.06 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

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Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan di Cancer dapat membawa kembali kenangan dari masa lalu yang sempat terlupakan. Kondisi tersebut mungkin membuat Virgo merasa gelisah atau kurang nyaman.

Namun, jangan biarkan pikiran tentang masa lalu menguasai suasana hati sepanjang hari. Berikan perhatian yang cukup terhadap kesehatan mental dan fokuslah pada hal-hal yang bisa dilakukan saat ini.

Dalam kehidupan asmara, Virgo yang sudah memiliki pasangan berpotensi mengalami pertengkaran kecil akibat persoalan sepele.

Jangan membesar-besarkan masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui komunikasi yang tenang.

Di tempat kerja, berbagai urusan mungkin berjalan lebih lambat daripada yang diharapkan. Kesabaran menjadi hal penting agar Virgo tidak mudah frustrasi.

Hari ini juga dapat menjadi kesempatan untuk berbagi dengan sesama, misalnya membantu siswa yang membutuhkan perlengkapan sekolah atau pendidikan.

Dilansir dari Astrotalk, berikut adalah ramalan lengkap zodiak Virgo selengkapnya.

Cinta Virgo

Pengaruh Bulan membantu Virgo yang sudah memiliki pasangan untuk lebih memahami perasaan orang yang dicintai.

Editor: Hanny Suwindari
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