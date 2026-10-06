Ramalan Zodiak Gemini Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

JawaPos.com - Transit Bulan di Cancer membawa ketenangan dan kejernihan yang mungkin sedang dibutuhkan Gemini hari ini.
Pikiran yang sebelumnya terasa penuh dapat perlahan menjadi lebih tertata sehingga Anda bisa melihat berbagai persoalan dari sudut pandang yang lebih tenang.
Perhatikan pula kondisi pencernaan karena perut menjadi salah satu bagian tubuh yang cukup sensitif hari ini.
Pilih makanan dan minuman dengan lebih cermat serta hindari sesuatu yang berpotensi mengganggu kenyamanan tubuh.
Bagi Gemini yang masih lajang, jangan terlalu lama bertahan di zona nyaman. Cobalah keluar, memperluas pergaulan, dan membuka kesempatan untuk mengenal orang baru.
Sementara dalam urusan finansial, hindari mengambil keputusan secara spontan. Pertimbangkan setiap konsekuensi sebelum membuat komitmen keuangan.
Yuk simak ramalan lengkap zodiak Gemini seperti dilansir dari laman Astrotalk.
Cinta Gemini
Pengaruh Venus dapat membawa kembali kenangan tentang hubungan atau seseorang dari masa lalu.
Hal tersebut mungkin membuat Gemini kembali memikirkan pengalaman lama, tetapi di saat yang sama ada kemungkinan seseorang yang baru menunjukkan ketertarikan.
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