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Leni Setya Wati
Selasa, 6 Oktober 2026 | 15.48 WIB

Ramalan Zodiak Aries Rabu, 7 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Keuangan, Karier, hingga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Transit Bulan di Cancer membawa suasana yang cukup nyaman bagi Aries hari ini. Anda berpeluang menjalani aktivitas dengan perasaan yang lebih positif dan tenang.

Meski begitu, perhatian terhadap kesehatan tetap diperlukan, terutama pada bagian kaki. Pastikan tubuh tetap hangat dengan mengenakan kaus kaki, terutama ketika berada di ruangan yang dingin.

Bagi Aries yang masih lajang, hari ini justru bisa menjadi waktu yang menyenangkan untuk menikmati kebebasan tanpa harus terburu-buru mencari pasangan.

Sementara dalam urusan pekerjaan, keberanian mengambil inisiatif dan kesediaan menerima tanggung jawab tambahan dapat membuka peluang positif.

Saat malam tiba, cobalah meluangkan waktu sejenak untuk menikmati suasana di bawah langit. Menatap Bulan sambil menenangkan pikiran dapat membantu Aries melepaskan kebingungan, kekhawatiran, atau kebiasaan terlalu banyak berpikir.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aries di hari Rabu, 7 Oktober 2026.

Cinta Aries

Kehidupan asmara Aries mungkin diwarnai sedikit ketegangan akibat pengaruh Venus. Perbedaan pendapat dengan pasangan berpotensi muncul, tetapi situasi tersebut tidak harus berkembang menjadi konflik besar.

Komunikasi yang terbuka dan jujur menjadi kunci untuk menjaga hubungan tetap harmonis. Daripada menyimpan perasaan sendiri, Aries sebaiknya menyampaikan apa yang dirasakan dengan tenang dan memberikan kesempatan kepada pasangan untuk mengungkapkan sudut pandangnya.

Editor: Hanny Suwindari
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