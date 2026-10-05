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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.42 WIB

Ramalan Karier Zodiak Pisces Senin, 5 Oktober 2026: Terbuka pada Masukan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Pisces pada Senin, 5 Oktober 2026 mungkin menghadirkan pekerjaan atau pilihan yang membutuhkan pertimbangan lebih hati-hati.

Kemampuan untuk menerima pandangan dari orang lain dapat membantu Pisces melihat persoalan secara lebih luas sebelum menentukan langkah.

Berikut ramalan karier zodiak Pisces pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces tidak harus menyelesaikan setiap persoalan seorang diri, terutama ketika tugas yang dihadapi memiliki dampak cukup besar terhadap pekerjaan.

Intuisi memang dapat menjadi pertimbangan yang berguna, tetapi masukan dari rekan kerja atau seseorang yang memiliki pengalaman lebih banyak juga dapat memberikan sudut pandang yang belum terpikirkan.

Jika menghadapi keputusan penting, jangan ragu berdiskusi terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan akhir.

Meminta pendapat bukan berarti Pisces tidak mampu bekerja secara mandiri.

Justru, kesediaan melihat sebuah persoalan dari berbagai sisi menunjukkan bahwa Pisces mampu mempertimbangkan risiko dan pilihan secara lebih matang.

Editor: Novia Tri Astuti
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