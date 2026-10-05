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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.41 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Senin, 5 Oktober 2026: Beri Tubuh Waktu Istirahat

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Aquarius pada Senin, 5 Oktober 2026 membutuhkan perhatian lebih karena aktivitas yang padat dapat membuat tubuh dan pikiran cepat terkuras.

Kesibukan yang terus berjalan tanpa jeda berpotensi membuat Aquarius merasa lelah, terutama ketika pikiran masih aktif meskipun tubuh sudah membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Keluhan seperti rasa tidak nyaman di kepala atau sakit kepala sebaiknya tidak terus diabaikan apabila mulai muncul berulang kali.

Jangan memaksakan diri menahan rasa tidak nyaman hanya demi menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya masih dapat ditunda.

Ketika tubuh mulai memberikan tanda kelelahan, Aquarius dapat mengurangi aktivitas yang tidak terlalu mendesak dan memberikan kesempatan untuk memulihkan tenaga.

Kualitas tidur juga menjadi hal yang perlu diperhatikan karena kebiasaan tidur terlalu malam dapat membuat tubuh lebih sulit mendapatkan pemulihan yang optimal.

Selain memperbaiki waktu tidur, Aquarius dapat menyisipkan jeda singkat di tengah rutinitas untuk membantu pikiran kembali tenang.

Editor: Novia Tri Astuti
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