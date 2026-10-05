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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.36 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Pencernaan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Sagittarius pada Senin, 5 Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama pada sistem pencernaan.

Kesibukan yang cukup padat dapat membuat pola makan kurang teratur sehingga perut lebih mudah terasa kembung atau tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan tertentu.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Ketika aktivitas sedang banyak, pilih makanan yang lebih ringan dan mudah dicerna agar tubuh tetap terasa nyaman selama menjalani rutinitas.

Sagittarius juga sebaiknya tidak terlalu sering menunda waktu makan hanya demi menyelesaikan pekerjaan yang masih menumpuk.

Membiarkan perut kosong dalam waktu terlalu lama dapat membuat tubuh terasa kurang nyaman dan membuat energi lebih cepat menurun.

Perhatikan pula makanan yang selama ini diketahui kurang cocok dengan kondisi tubuh.

Jika jenis makanan tertentu berulang kali menyebabkan kembung atau gangguan pada perut, mengurangi konsumsinya dapat menjadi langkah yang lebih bijak.

Editor: Novia Tri Astuti
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