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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.39 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Batas Fisik

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn pada Senin, 5 Oktober 2026 cenderung cukup baik, tetapi perhatian terhadap kemampuan tubuh tetap diperlukan, terutama ketika melakukan aktivitas fisik.

Jika ingin berolahraga, Capricorn sebaiknya tidak langsung memberikan beban berat kepada tubuh tanpa persiapan yang memadai.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Lakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot dan tubuh memiliki kesempatan untuk menyesuaikan diri sebelum memasuki latihan dengan intensitas lebih tinggi.

Keinginan mencapai target olahraga memang dapat menjadi motivasi, tetapi Capricorn tetap perlu memahami bahwa tubuh memiliki batas kemampuan.

Memaksakan latihan ketika kondisi tubuh sudah terlalu lelah justru dapat membuat proses pemulihan berlangsung lebih lama.

Karena itu, perhatikan berbagai tanda yang muncul, seperti rasa nyeri, tubuh terasa sangat lemas, atau energi yang tiba-tiba menurun.

Jika tubuh mulai memberikan sinyal tersebut, mengurangi intensitas aktivitas dapat menjadi pilihan yang lebih bijak daripada terus memaksakan diri.

Editor: Novia Tri Astuti
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