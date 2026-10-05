Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Senin, 5 Oktober 2026: Perhatikan Pola Makan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Scorpio pada Senin, 5 Oktober 2026 cukup baik, tetapi pola makan menjadi salah satu hal yang sebaiknya mendapatkan perhatian.
Kebiasaan memilih makanan yang kurang seimbang dapat membuat tubuh terasa lebih berat, terutama ketika makanan berminyak dikonsumsi terlalu sering.
Scorpio sebaiknya mulai membatasi makanan yang digoreng atau memiliki kandungan minyak tinggi agar tubuh tetap terasa nyaman setelah makan.
Bukan berarti makanan tersebut harus selalu dihindari, tetapi jumlah dan frekuensinya perlu disesuaikan dengan kondisi tubuh.
Bagi Scorpio yang mengonsumsi minuman beralkohol, menjaga porsinya tetap terbatas juga menjadi bagian dari upaya mempertahankan kondisi tubuh.
Selain memperhatikan jenis makanan, Scorpio sebaiknya mengamati bagaimana tubuh bereaksi setelah mengonsumsi makanan tertentu.
Jika makanan tertentu berulang kali membuat perut terasa tidak nyaman, pertimbangkan untuk mengurangi konsumsinya dan mencari pilihan yang lebih sesuai.
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Jawa Pos
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