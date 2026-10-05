Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Senin, 5 Oktober 2026: Perhatikan Mata dan Pendengaran

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Virgo pada Senin, 5 Oktober 2026 perlu mendapatkan perhatian, terutama pada mata dan kemampuan pendengaran.
Keluhan kecil yang muncul sebaiknya tidak terus diabaikan, terlebih jika perubahan pada penglihatan atau pendengaran mulai berulang dan mengganggu aktivitas.
Mata Virgo dapat terasa lebih mudah lelah apabila aktivitas sehari-hari banyak dilakukan di depan komputer, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya.
Berikan kesempatan bagi mata untuk beristirahat dengan mengambil jeda secara berkala, terutama ketika pekerjaan mengharuskan Virgo menatap layar dalam waktu panjang.
Kebiasaan menggunakan perangkat elektronik hingga mendekati waktu tidur juga sebaiknya mulai dikurangi agar tubuh memiliki kesempatan untuk bersiap memasuki waktu istirahat.
Selain kesehatan mata, Virgo perlu memperhatikan kondisi telinga jika mulai muncul rasa tidak nyaman atau perubahan pada kemampuan mendengar.
Jangan menunda mencari bantuan medis apabila keluhan terus muncul, semakin berat, atau mulai menghambat kegiatan sehari-hari.
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Jawa Pos
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