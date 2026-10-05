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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 00.21 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Senin, 5 Oktober 2026: Jaga Pola Makan dan Energi

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Taurus pada Senin, 5 Oktober 2026 perlu mendapat perhatian terutama dalam hal pola makan dan menjaga energi tubuh tetap seimbang.

Kesibukan sehari-hari mungkin membuat Taurus lebih sering memilih makanan yang praktis tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kandungan gizinya.

Padahal, tubuh membutuhkan asupan yang cukup dan berkualitas agar dapat mendukung berbagai aktivitas sepanjang hari.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Taurus pada Senin, 5 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Taurus sebaiknya mulai memberikan perhatian lebih pada pilihan makanan dan tidak terlalu sering mengganti waktu makan dengan camilan.

Jika tubuh belakangan terasa lebih berat atau energi cepat menurun, kebiasaan makan menjadi salah satu bagian yang dapat dievaluasi.

Memenuhi kebutuhan cairan juga tidak kalah penting karena minum air yang cukup dapat membantu tubuh tetap terasa segar selama menjalani aktivitas.

Selain memperhatikan makanan dan minuman, Taurus sebaiknya tetap menyediakan waktu untuk bergerak meskipun sebagian besar aktivitas dilakukan sambil duduk.

Editor: Novia Tri Astuti
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