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Leni Setya Wati
Senin, 5 Oktober 2026 | 21.30 WIB

Ramalan Zodiak Libra untuk Besok Selasa, 6 Oktober 2026: Utang Mulai Berkurang, Ada Koneksi Baru

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari Selasa, 6 Oktober 2026, membawa energi yang cukup positif untuk pengembangan diri, keuangan, hingga hubungan asmara.

Transit Bulan di Cancer menjadi dorongan bagi Libra untuk mencoba mempelajari sesuatu yang baru.

Jika selama ini ada keinginan untuk mempelajari bahasa asing atau keterampilan tertentu, hari ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk mulai mengambil langkah pertama.

Kondisi kesehatan juga diperkirakan cukup stabil sehingga Libra dapat menjalani berbagai aktivitas dengan nyaman.

Dari sisi keuangan, keputusan yang dibuat sebelumnya mulai menunjukkan hasil. Libra bahkan berpeluang melihat jumlah utang berkurang secara bertahap selama tetap konsisten mengelola keuangan.

Yuk baca ramalan zodiak Libra secara lebih lengkap mulai dari aspek cinta, keuangan, karier, hingga kesehatan.

Cinta Libra

Dalam urusan asmara, pergerakan Venus membawa peluang menarik bagi Libra yang masih lajang. Ada kemungkinan muncul kecocokan dengan seseorang yang memiliki zodiak Virgo.

Koneksi tersebut bisa berawal dari lingkungan sekitar, termasuk tempat kerja. Jangan terlalu terburu-buru menentukan arah hubungan.

Berikan kesempatan kepada keduanya untuk saling mengenal dan melihat apakah kecocokan tersebut dapat berkembang lebih jauh.

Sementara itu, Libra yang sudah memiliki pasangan mungkin perlu membicarakan persoalan yang cukup serius. Komunikasi terbuka penting untuk menjaga hubungan, tetapi hindari mengungkit kembali pertengkaran atau masalah lama.

Fokuslah pada persoalan yang sedang dihadapi saat ini dan cari solusi yang dapat diterima bersama.

Dalam tradisi astrologi, menyalakan lampu minyak ghee di hadapan Dewi Lakshmi pada hari Jumat juga dipercaya dapat membantu menghadirkan keharmonisan.

Keuangan Libra

Editor: Novia Tri Astuti
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Sumber: AstroTalk.com
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