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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 6 Oktober 2026 | 18.17 WIB

Ramalan Karier Zodiak Libra Selasa, 6 Oktober 2026: Atur Prioritas dan Komunikasi

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Karier Libra pada Selasa, 6 Oktober 2026 mungkin terasa lebih menantang karena beberapa pekerjaan membutuhkan konsentrasi sekaligus kemampuan berkomunikasi yang baik.

Tugas yang melibatkan banyak orang dapat membuat Libra harus lebih sering berkoordinasi, sementara setiap anggota tim mungkin memiliki kebiasaan kerja dan pandangan yang berbeda.

Berikut ramalan karier zodiak Libra pada Selasa, 6 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Kondisi tersebut berpotensi membuat tekanan meningkat jika Libra terlalu berusaha memastikan semua orang merasa puas dengan setiap keputusan.

Daripada memikirkan hal tersebut secara berlebihan, Libra sebaiknya mengarahkan perhatian pada tanggung jawab yang perlu diselesaikan.

Kerjakan tugas berdasarkan prioritas dan tetap berpegang pada standar profesional agar hasil pekerjaan tidak terpengaruh oleh perbedaan pendapat.

Jika terjadi ketidaksepakatan dengan rekan kerja, jangan buru-buru menganggapnya sebagai persoalan pribadi.

Cobalah memahami masalah berdasarkan fakta, kebutuhan pekerjaan, dan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Editor: Novia Tri Astuti
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