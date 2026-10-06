Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Selasa, 6 Oktober 2026: Jaga Tubuh Tetap Bugar

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Selasa, 6 Oktober 2026 berada dalam keadaan cukup baik, tetapi tetap membutuhkan perhatian melalui kebiasaan sehat yang dilakukan secara rutin.
Kesibukan pekerjaan, terutama aktivitas yang membuat Libra terlalu lama duduk atau menatap layar, dapat membuat tubuh terasa kaku jika tidak diselingi dengan pergerakan.
Libra tidak perlu langsung melakukan olahraga dengan intensitas tinggi untuk menjaga tubuh tetap aktif.
Berjalan kaki selama beberapa menit, melakukan peregangan sederhana, atau menjalankan latihan ringan di rumah sudah dapat membantu tubuh tetap bergerak setelah menjalani aktivitas yang banyak dilakukan sambil duduk.
Jika mulai merasa tegang akibat pekerjaan, berikan waktu sejenak untuk berhenti sebelum kembali melanjutkan aktivitas.
Jangan menunggu tubuh benar-benar kehabisan tenaga baru memutuskan untuk beristirahat.
Kualitas tidur juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan Libra.
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